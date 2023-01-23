『ノースフェイス ダウンコート 刺繍ロゴ 複数ポケット フリース襟 ネイビー M【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 20時 50分に出品され03月27日 20時 50分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 "数ある商品の中から閲覧いただきありがとうございます(^^)



ヴィンテージ商品を中心に出品しております！



こちらで他の出品商品を閲覧いただけます！



⇒⇒⇒ #ikurin古着一覧



お得なフォロー割引きしております！



◎簡単2ステップ◎



①フォローする



②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい。



たったこれだけです♬



☆10,000円以上 →500円オフ

☆5,000円以上 →300円オフ

☆3,000円以上 →200円オフ

☆2,999円以下 →100円オフ





もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致します。



☆商品名



THE NORTH FACEのダウンコートです



☆ポイント



◯人気のネイビーボディ

◯両面には定番ロゴ刺繍

◯定番の防水ハードシェル仕様

◯ビッグシルエットでゆったりと着用可能



古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません！ご購入はお早めにどうぞ！



☆コンディション



使用感はありますが古着らしい風合いのあるアイテムです^_^



その他には目立ったダメージや汚れはありませんので今後も十分にご着用頂けます。



☆カラー



紺 ネイビー



☆サイズ



トップス:95（M）



☆採寸データ（平置き）



トップス

着丈約82.0cm

身幅約58.0cm

肩幅約55.0cm

袖丈約58.5cm





※素人採寸になります。多少の誤差があるかと思いますがご了承下さい



◇その他



古着になりますので完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい



カラーにつきましては光の加減やご使用されているスマホ等のメーカー、画素数により実物と若干異なる場合がありますのでご了承下さい



交渉中であっても先にご購入された方を優先とさせて頂きます



送料無料、即購入OKです！



最後まで閲覧頂きありがとうございました！

"

MI00058 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

ダウンコート

刺繍ロゴ

複数ポケット

フリース襟

ネイビー

M