『美品 ブリーフィング ビジネスバッグ ショルダーバッグ 2way a4 3部屋【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 22時 53分に出品され03月19日 22時 53分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ブリーフィング
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落札価格9880円
394 入札履歴
終了
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