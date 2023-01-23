『美品 ブリーフィング ビジネスバッグ ショルダーバッグ 2way a4 3部屋【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 22時 53分に出品され03月19日 22時 53分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BRIEFING ブリーフィング ビジネスバッグ ショルダーバッグ ブリーフケース a4サイズ可能 大容量 ワンショルダー 2way 黒 ブラック 3部屋



○サイズ

タテ28cm

ヨコ43cm

マチ12cm

ショルダー106cm

ハンドル36cm



○素材



ナイロンキャンバス



○状態ランク



【B】



多少の使用感ありますが目立った傷汚れなくまだまだお使いいただけます。

写真にてご確認ください。







ランク詳細



SS 新品一度も使用されていない品



S 気付かない程度の使用感のみで非常に程度の良い品中古品



A 若干の傷や汚れはあるが使用感の少ない中古品



B 多少の傷や汚れがあり使用感はあるが比較的程度の良い中古品



C 全体的に傷や汚れがあり使用感のある中古品



D 全体的に傷や汚れがあるジャンク品



平置き実寸

着画はお断りいたします。



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



●購入場所



ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場・ストア商品 全て鑑定済み商品です



●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





●最後に

必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブリーフィング

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品 ブリーフィング ビジネスバッグ ショルダーバッグ 2way

a4

3部屋