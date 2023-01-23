『APEX PRO TKL JP 64737 ゲーミングキーボード【2024年最新】 』はヤフオクでから05月08日 13時 54分に出品され05月08日 13時 54分に終了予定です。即決価格は9,748円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SteelSeries ゲーミングキーボード テンキーレス 有線 日本語配列 OmniPointスイッチ 有機ELディスプレイ搭載 Apex Pro TKL JP 64737



* 【コンパクトサイズで高速な動作を実現】テンキーレスモデルで、磁気センサー搭載のスイッチの高速応答速度により、0.4mmまで調整可能なアクチュエーションポイントが、従来のメカニカルキーボードよりも高速な動作を実現。

* 【感度を調整可能なメカニカルスイッチ】特許取得の磁気センサー搭載のアジャスタブル・アクチュエーション・スイッチは、キーの反応する深さを0.4~3.6mmの間で調整可能(10段階)。ゲームやタイピングに適したカスタマイズが可能です。

* 【1億回以上のキー耐久力】キースイッチが物理的に直接接触する部分が無い為、摩耗や経年劣化が極めて少なく、耐久テストでは1億回以上のキープレスでも問題なく、一貫したパフォーマンスを発揮しました。

* 【有機ELスマートディスプレイ】Discord、Spotifyや、CS:GO、Dota2などアプリやゲームからの通知表示が可能で、キーボード上で直接音量調整、イルミネーションやマクロなどのカスタマイズが可能。

* 【最大5つのプロファイルを保存】キーボード本体に最大5つのプロファイル保存が可能。

* 【マグネット式リストレスト付き】シンプルかつ安定使用が可能なマグネット式リストレストを同梱。

* 【キーボード上でカスタマイズが可能】クリッカブル・メタルローラーとメディアキー搭載で、音楽の再生停止やキーボード設定など直接本体で操作が可能。

* 【USBパススルーポート搭載】様々なデバイスやUSBメディアを接続して使用可能。

* 【航空機用アルミ合金フレーム】フレームに「航空機用5000 系アルミニウム合金」を採用し、高耐久高堅牢性を実現。



こちらは動作確認済みの中古品です



本体に少し擦れ傷あります。



外箱に少し傷みあります。



付属品は画像に写っている物が全てです。

種別···キーボード



モデル···ゲーミングキーボード



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apexprotkl 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スティールシリーズ