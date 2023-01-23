『Molten バスケットボール B6G5000 パリ2024 オリンピック 6号【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 21時 20分に出品され03月15日 21時 20分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オリンピック公式バスケットボール 6号 中学生以上の女子用



【オリンピック公式バスケットボール】

このバスケットボールは、2024年パリオリンピックの公式商品です。特別なイベントに向けてデザインされており、五輪マークが施されています。



【FIBA承認】

国際バスケットボール連盟（FIBA）によって承認されたこのボールは、競技用としての品質が保証されています。プロの試合でも使用される信頼性があります。



【高品質な素材】

タイ製のこのボールは、耐久性に優れた素材で作られており、長時間の使用に耐えることができます。



- イベント名: パリ2024

- オリンピックロゴ: 五輪マーク

- ブランド名: molten

- FIBA承認: FIBA APPROVED

- モデル番号: DGG5000SAF

- 製造国: タイ製

- 著作権表示: IOC All Rights Reserved



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>ボール 商品の状態: 新品、未使用