『ルーズベルト テディベア レディースゴルフクラブ 送料無料【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 18時 24分に出品され03月20日 18時 24分に終了予定です。即決価格は13,350円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルーズベルト テディベア レディースゴルフクラブ

Roosevelt Teddy Bear レディース ゴルフクラブ





セット内容

ドライバー: ロフト角 14° flex L

4W: ロフト角 18° flex L

7W: ロフト角 23° flex L

アイアン: 7番 9番 PW SW flex L

パター: スポルティングパター

キャディーバッグ: RTB製

ポーチ: RTB製



プロフ必読お願いします

パター以外はルーズベルト テディベアです、初心者モデルだと思います、使用頻度は多くありませんが使用にともなう小キズがあります、全てのクラブのグリップは使用可能です、ヘットカバーはありません、キャディーバッグは白色でとても可愛らしいデザインです、写真11.12枚目劣化と汚れがあります神経質な方は購入をひかえて下さい中古品にご理解ある方のみご購入下さい、キズ防止にクラブヘットにエアーキャップを巻いてヤマト運輸キャディーバッグカバーに包んで発送致します、宜しくお願いします

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ロマロ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 傷や汚れあり