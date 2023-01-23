『mame kurogouchi 10周年 マメクロゴウチ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 23時 20分に出品され05月05日 23時 20分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【著者情報】

本書はマメクロゴウチによる作品集で、アートやデザインに興味がある方にとって貴重な一冊です。



【内容概要】

本書は、視覚的に魅力的なデザインが施されており、アートの世界を深く探求する内容となっています。





長野市の美術館で購入後、ビニールに入れて保管しておりました。写真撮影のために一度取り出しております。 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽 商品の状態: 新品、未使用

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10周年 マメクロゴウチ