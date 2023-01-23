『Dell デジタル ハイエンド 27 Thunderbolt - U2724DE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 23時 10分に出品され04月08日 23時 10分に終了予定です。即決価格は25,760円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品名

Dell デジタル ハイエンド シリーズ 27 Thunderbolt™ ハブ モニター - U2724DE



■状態

2023年11月に新品で購入し利用していた商品となります。在宅ワークで定位置で利用していました。綺麗な美品の状態ですが、画面右下に小傷があります。動作は問題ありません。外箱を含め付属品は揃っています。



画質も良く高フレームレート対応でとても良いモニターでしたが、部屋の環境見直しのため早々に手放す運びとなっております。





*Thunderboltポートを搭載していないU2724Dも同時出品中です。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし