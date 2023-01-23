『Razer Viper V2 Pro【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 09時 21分に出品され03月12日 09時 21分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Razer Viper V2Pro新品未使用品になります

元々使用していた本体がドングル故障にて代替え品で受け取った物になります

DAV3HSを間に合わせで購入して思っていたよりそちらが馴染んだので不要になりの出店になります 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レイザー