『AirPods Pro 第2世代 右耳 右 純正 エアーポッズ プロ 第二世代【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 08時 56分に出品され03月05日 08時 56分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧頂き、ありがとうございます。



AirPods Pro 第2世代の右耳です。



品番は、A2698です。



Apple国内正規品。



確実正規品ですので、ご安心してご購入下さいませ。



動作確認済。機能的な面含めて、正常に作動します。



ノイズキャンセリングもばっちり機能します。



また、バッテリー劣化も感じられませんので、まだまだご使用頂けると思います。



右のみの単品での出品になります。



ペアリングができる方、お願い致します。



通常使用による使用感ございます。



様々な写真をアップしましたので、ご確認お願い致します。



興味ある方、どうぞ宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル