『レア アディダス コーデュロイ トラックジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 07時 13分に出品され05月01日 07時 13分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アディダスのコーデュロイトラックジャケットです。



あまり古着市場に出回ってないレアなアイテムかと思います。



袖などにシミなどございます。



ユーズドですので神経質な方のご購入はお控え願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ レア アディダス コーデュロイ トラックジャケット