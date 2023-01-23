『クロスバイク FUJI feather CXF フジ フェザー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 09時 00分に出品され03月06日 09時 00分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クロスバイク FUJI feather CXF フジ フェザー



サイズ 490㎜（適正身長固着の為165cm前後）

クロモリフレーム

カラー：ブラック

フレーム：キズ少/ハガレ有

タイヤ：消耗有

チェーン：サビ有/伸び0.75

ギア：サビ少/消耗少

シートチューブ：490㎜

トップチューブ：510㎜

ヘッドチューブ：70㎜

ハンドル：610㎜

ステム：50㎜

シートピラー：BBからサドル上まで600㎜

ホイール：700×35C

ギア：2×8段変速



シートピラー固着有り



⚠️撮影用のスタンドは付属しておりません。

サイズは整備士の測定による実寸のサイズで、メーカーサイズと多少の差異が発生する場合があります。



ご覧頂きありがとうございます、商品説明は最後までお読み下さい。

弊社商品は全て自転車整備士資格者点検整備済です、安心して乗れます。

①写真のご確認お願い致します。

商品写真 全体図、汚れ、傷などは分かるようにアップします。

②梱包について。

240サイズの段ボールに入れるように梱包します。基本はペダルと前後輪を外して、車体と一緒に梱包します、傷つかないように、プチプチで各部丁寧に保護します。

★到着後の組み立ては簡単です、素人の方も出来ます、ご安心下さい。★

③着払い料金表

埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 5240円

新潟県 長野県 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 富山県 石川県 福井県 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 滋賀県 京都府 6830円

宮城県 福島県 山形県 7070円

岩手県 秋田県 青森県 広島県 岡山県 山口県 鳥取県 島根県 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 7600円

佐賀県 福岡県 大分県 長崎県 8360円

鹿児島県 熊本県 宮崎県 9300円

北海道 9360円

沖縄、各地離島は中継送料かかりますので、着払いの対応は出来ません。

④防犯登録について

メルカリのお客様には防犯登録無料です。ご希望な場合はご購入後メッセージ下さい。ご希望のないお客様には販売証明書発行します。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>自転車本体 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: フジ

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