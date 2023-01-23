『Supreme S Logo Hooded Sweat 2020ss【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 22時 58分に出品され04月17日 22時 58分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 是非お譲りします。即購入可能です。

名古屋店で新品購入しました。確実正規品です。

2.3回着用の美品です。

2020ss製となっており、フードの立ち上がり生地の厚みも良く価格価値もあります。

胸部分のSロゴは刺繍になっており格好良く剥げませんので洗濯にも適しています。

この機会に是非よろしくお願い致します。

自宅保管ですので完璧をお求めの方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

S

Logo

Hooded

Sweat

2020ss