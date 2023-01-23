『期間限定✨美品 ルイヴィトン ミュルティポシェットアクセソワール【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 18時 37分に出品され04月01日 18時 37分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品、未使用品です。



サイズ：幅24 x 高さ13.5 x マチ4 cm

①「ポシェットアクセソワール」23.5×13.5×4cm

②「ミニポシェットアクセソワール」12.7×9×2cm

③丸型ファスナー付きコインパース 9×9×2cm

①②③は全て取り外し可能です。



附属品：保存袋





【注意事項】

※こちらは並行輸入品となります。

並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 期間限定✨美品 ルイヴィトン ミュルティポシェットアクセソワール