『DOG DEPT キャリーバッグ ロゴ Lサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 00時 24分に出品され04月11日 00時 24分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【DOG DEPT キャリーバッグ ロゴ Lサイズ】



フリマアプリで譲って頂いたのですが、使用することがないので出品します。



過去の同じ商品を確認すると、こちらのLサイズは、8kgまでのわんちゃんに対応しているそうです。



手持ち、ショルダーの2WAYで便利。

DOGDEPTのロゴも可愛いです。



キャリーのフタ部分はファスナーになって開けやすく、メッシュになっているので、中のわんちゃんの様子がわかりやすいです。





⚠⚠【購入前のご注意】⚠⚠

目立った汚れや傷はありませんが、お譲り頂いた時から匂い残りがあります。匂いに敏感なわんちゃんはご遠慮下さい。

気にされない方は、数日日干しにして匂い消しをされることをお勧めします。





※折りたたんで発送いたします。







用品の種類···キャリーバッグ・カート用品

犬種···プードル

ドッグデプト

スリング

柴犬

ダックスフンド

チワワ



10100 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>キャリーバッグ・スリング 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ドッグデプト