『ICB プルオーバー 新品未使用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 10時 59分に出品され04月16日 10時 59分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年9月購入

新品未使用

定価16,940円



ボックスシルエットのダンボールプルオーバーです。クロップド丈と分量のある身幅の絶妙なフォルムで、一枚で決まるデザインとなっています。短い袖とゆとりのある袖口で風通しが良く、身体から離れたパターンでベタつかないため、気温の高い時期でも涼しく着用いただけます。スカートにもパンツスタイルにも合わせやすい万能な一枚です。



今の季節にピッタリな一枚だと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アイシービー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ICB

プルオーバー 新品未使用