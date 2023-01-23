『00s vintage 3way far down jacket y2k【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 41分に出品され03月24日 16時 41分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

ヴィンテージコンバースファーダウンジャケット

ファー、フード取り外し可能です

内側にドロストがついています。



着丈80 身幅54 袖丈55



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#nyann_レディース

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