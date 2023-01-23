『90s NIKE ナイロンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 03時 26分に出品され04月12日 03時 26分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 長期間クローゼットで保管していました。

シミ、汚れ等もなく全体的に綺麗だと思いますが、前後の刺繍部分にほつれあり。



素人保管の為ご理解頂ける方のみよろしくお願いします。保管上または発送時のシワはご容赦下さい。





肩幅 約58cm

着丈 約75.5cm

身幅 約59cm

袖丈 約59cm



素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。



カラー···グリーン



#NIKE

#90s

#古着

#ヴィンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

NIKE

ナイロンジャケット