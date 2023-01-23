『新品 キャロウェイ トラヴィスマシュー ブルゾン チビロゴ ネイビー Mサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 15時 26分に出品され02月13日 15時 26分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用になります。

定価 17,600円



Travis Mathew

トラヴィスマシュー

ジャンパー ブルゾン ジャケット アウター



石川遼プロが着用して話題となりましたキャロウェイゴルフのトラヴィスマシューの商品となります。



薄手のライトアウターで冬場ヘビアウターのインナーに、それ以外の季節ではアウターとして使用でき、1枚持っていると便利かと思います。

シンプルながらトラヴィスマシューのロゴがいくつかデザインされておりカッコいいです。

新品未使用ですが、自宅保管なのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: キャロウェイゴルフ