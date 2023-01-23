『CUARTO UNITED 花柄 ゴルフウェア セット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月11日 09時 15分に出品され05月11日 09時 15分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 爽やかなブルーがグリーンの芝に映えて気分も上がるセットアップです。

2024年夏に購入しましたが、自身がワンサイズアップしたため(一度も着用しないままです)、お譲りさせて頂きます。



- ブランド: CUARTO UNITED

- 色: 青

- デザイン: 花柄

- タイプ: トップスとスカートのセット

- ロゴ: CUARTO UNITED（前面と背面）



ご覧いただきありがとうございます。



サイズ:M

素材:写真のタグにてご確認下さい 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: クアルトユナイテッド