『EMPORIO ARMANI ウールスタンドカラーコート48エンポリオアルマーニ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 18時 41分に出品され04月15日 18時 41分に終了予定です。即決価格は27,508円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■EMPORIO ARMANI





ｍodel:B1L210B1010



エブリデイウェアのアイコニックなモデルをエンポリオ アルマーニらしくアップデート

高級高機能ウールファブリックを使用で仕上げた速乾軽量スタンドカラーコート





Made In Bulgaria







素材：ウール100%





色：ネイビー系





付属品：タグ、スペア釦





■状態：新品未使用



■サイズ



表記 48 サイズ



日本サイズ M~L 程度



肩幅53cm 身幅57cm 袖丈62cm 着丈95cm(後ろ身頃) (実寸)







■コメント





ラグジュアリーなブランドバリューとタウンユースな機能性を兼ね備えた大人の一着



ビジネスシーンからアフターファイブ、オールシーズン対応の優等生



着心地の良いストレスフリーな着心地



完璧なシルエットにより高貴な気品を感じる超がつくほど活躍すること間違いなしの逸品



何度もウィンドウ越しに映るシルエットを見てしまうような



素晴らしい逸品で休日を過ごしてみてはいかがでしょう？





すべてGIORGIO ARMANI正規店購入の”100％完全正規品”になりますので

安心してご購入ください。



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エンポリオアルマーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EMPORIO

ARMANI

ウールスタンドカラーコート48エンポリオアルマーニ