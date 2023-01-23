『curlycollectionヴィンテージシーツリメイクプーさん カーディガン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 48分に出品され03月28日 22時 48分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【キャラクターとデザイン】

プーさんとその仲間たちが描かれた可愛らしいデザイン。

アメリカんヴィンテージシーツをリメイクしたお品。

数年前のカーリーコレクションのオリジナル商品です。

今ではなかなか手に入らない

貴重なお品だと思います。



【素材と快適さ】

コットン素材を使用しており、肌触りが良く、快適に着用できます。日常使いに最適です。



【スタイルと機能】

ジップアップスタイルで、

着脱が簡単です。裏起毛で

長袖。

肌寒い日にも適しています。



- キャラクター: プーさん

- 色: 赤/白

- 素材: コットン

- ブランド: curlycollection

- デザイン: イラスト入り

- スタイル: ジップアップ

- 袖の長さ: 長袖



平置き寸法

脇下…48cm

着丈…54cm

肩幅…39cm

袖丈…54cm

素人採寸です。

ご了承下さい。



＃curlycollection

＃ヴィンテージシーツ

＃リメイク



☆即日匿名発送いたします



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: カーリーコレクション

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ curlycollectionヴィンテージシーツリメイクプーさん

カーディガン