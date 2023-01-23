『Lofree FLOW ホワイト キーボード 本体【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 20時 37分に出品され03月10日 20時 37分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 値下げ可能商品です。





【デザイン】

Lofree FLOWは、洗練されたホワイトのデザインが特徴で、どんなデスク環境にもマッチします。コンパクトなサイズ感で、持ち運びにも便利です。



【機能性】

このキーボードは、快適なタイピング体験を提供するために設計されています。キーの配置が考慮されており、長時間の使用でも疲れにくい設計です。



【付属品】

オリジナルボックスと取扱説明書が付属しており、購入後すぐに使用を開始できます。



- ブランド: Lofree

- モデル名: FLOW

- 色: ホワイト

- 付属品: 取扱説明書

- パッケージ: オリジナルボックス入り



ご覧いただきありがとうございます。



接続形式···有線/ワイヤレス(Bluetooth) 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い ブランド: キークロン