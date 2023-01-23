『Ralph Lauren スイングトップ ラルフローレン 裏地チェック ベージュ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 58分に出品され03月24日 22時 58分に終了予定です。即決価格は7,628円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明欄



【状態】

多少の使用感はありますが、古着らしい味わいで雰囲気よく着ていただけるコンディションです。

【ブランド】

RalphLauren

【スタイル】

スウィングトップ

【カラー】

ベージュ





サイズ ：XXL

着丈：72

肩幅：61

身幅：75

袖丈：66





※寸法は平置実寸です。（多少の誤差はお許しください）



送料無料でスピード発送いたしますので、即座にご購入いただけます。

中古品となりますので、ご理解の上でのご購入をお願いいたします。

写真撮影の関係上、実物と若干色味が異なる場合がございます。

何か気になる点がございましたら、お気軽にお声がけください。

土日は対応が遅れることがありますが、ご了承ください。



古着は全て1点物となりますので、お早めにお求めください！



色々な古着を取り揃えておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね！



2024-1018-0065



サイズ...2XL(3L)

カラー...ベージュ



肩幅...61cm

身幅...75cm

袖丈...66cm

着丈...72cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Ralph

Lauren

スイングトップ ラルフローレン 裏地チェック ベージュ