『CARHARTT ユースサイズ アクティブジャケット L CP8417ダック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 12時 13分に出品され03月30日 12時 13分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Carhartt カーハート

ダックジャケット/L/ジュニアL(14-16)/コットンCP8417になります。海外ユース企画

和歌山市にある古着屋ルシードベルにて購入。



あまり着用してませんが、155センチ娘が購入しゆったり着れていました。ジュニアＬでも150センチ台の女子なら着用出来るかと思います。ダックジャケット自体メンズになると程度が良ければ倍近くするのでサイズが合えばかなりお得です^_^



程度もかなり良い方かと思います。雰囲気もあるのでおすすめです。





サイズ L

実寸サイズ（cm）サイト記載寸法になります。実寸もほぼ同じです。

肩幅 45 身幅 52 袖丈 53.5 着丈 67.5 ゆき 75.5になります。

分からない事、画像気になればコメント下さい。



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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CARHARTT ユースサイズ

アクティブジャケット

L

CP8417ダック