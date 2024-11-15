『THE NORTH FACE☆ダウンジャケットサミットシリーズ 黄色/黒 2XL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 22時 26分に出品され03月16日 22時 26分に終了予定です。即決価格は10,257円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます！



即購入大歓迎です^_^



対応は迅速に行います！



発送の際に商品保護のためジップロック(圧縮)をして発送用ビニール袋で梱包致しますのでご安心下さい(^^)



★★★★★★★★★★★★★★



☆1点からお値下げ交渉受け付けておりますが、おまとめ買いですとさらにお値下げ致します！



コメント欄に「おまとめ買い希望」とコメント下さい。



また、お値下げの際に希望額を書いて頂けると判断しやすいです^_^



☆優先順位



コメントして頂いた場合であっても、システムの関係上、先にご購入お手続きを頂いた方を優先致しますのでご了承下さい。



☆USED



汚れ等は説明欄に詳しく記載しておりますが、古着となりますので抵抗のある方や新品をお求めの方はご遠慮下さい。



☆採寸に関して



ハンガーにかけた状態で採寸しております。



質問はお気軽にどうぞ！



★★★★★★★★★★★★★★★



数ある商品の中から古着マニア夢ちゃんを閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)



#古着マニア夢ちゃん



こちらで他の出品商品を閲覧いただけます！



また、お得なフォロー割引きしております！



◎簡単2ステップ◎



①フォローする



②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい ！



☆10,000円以上→500円引き



☆3,000円以上→200円引き



☆1,000円以上→100円引き



お値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)b



すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい！



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -



⚫商品名



ノースフェイス人気のサミットシリーズのダウンジャケットです。



⚫ポイント



とても軽く温かく保温性抜群。チャック付き内ポケットもついていて収納力抜群です。



⚫状態 中古



全体的に汚れています。写真にてご確認下さい。目立つダメージはございませんのでこれからも着用して頂けます^_^



⚫カラー



ブルー ／ ブラック 青 ／ 黒



⚫サイズ



2XL 着丈75.0㎝、身幅65.0㎝、肩幅51.0㎝、袖丈66.5㎝



最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^



202411156000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE☆ダウンジャケットサミットシリーズ

黄色/黒

2XL