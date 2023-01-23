『未使用 マッキントッシュ トレンチコート コットン カーキ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 17時 31分に出品され03月21日 17時 31分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用 マッキントッシュ トレンチコート コットン カーキ



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マッキントッシュのトレンチコートです！

色々なお洋服とも合わせやすいです！

定価 ￥185,000

タグあり



ブランド / MACKINTOSH （マッキントッシュ）



サイズ / 32



着丈 / 98cm



身幅 / 39cm



カラー / カーキ



素材 / (表地) 綿 100% (裏地) キュプラ 100%



付属品 / 商品タグ 替えボタン





---商品状態-----------------------



未使用品なので綺麗な状態です。



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購入先

正規店購入品、古物免許所有者のみが参加できる古物市場にて購入している鑑定済みの正規品となります。



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アウター ジャケット ロングコート



ID : My1319 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用

マッキントッシュ

トレンチコート

コットン

カーキ