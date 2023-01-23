『アクア洗濯機 4.5kg 3Dアクティブ洗浄高濃度クリーン洗浄風乾燥機能21年製【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 17時 25分に出品され03月06日 17時 25分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品説明は最後迄お読みください。

アクア洗濯機 4.5kg 3Dアクティブ洗浄高濃度クリーン洗浄 風乾燥機能付き

本体サイズ…幅52.5✕奥行50✕高さ89cm

型番…AQW-S45J

2021年製



⭐︎状態

目立つ傷や汚れありません。

セレクトした状態の良い中古品です。

写真が全てです。

よく写真を見て判断下さい。

わからない事ありましたら質問下さい。

除菌、クリーニング済み

動作確認済みです。





⭐︎送料無料地域は、

埼玉県 東京都…階段、設置無料

千葉県神奈川県埼玉県は東京都寄りの範囲で自社配送で臨機応変に対応致します。

配達日、時間厳守できない方購入お控え下さい。当然ですが再配達は送料有料となります。

前もってご連絡頂ければ追加料金は発生いたしません。

✴️ご購入前に必ず配達地域のコメントをお願いします。

✴️大型家電は、近隣を中心に配達しております。

当日不都合が生じた場合は必ず変更連絡を前もって連絡下さい。



✴️大型家電の地方発送は、余程の理由がない限り受け付けておりません。

自分でルールを作ったり勝手な方常識のない方は、ご購入を控えて下さい。

受取評価の遅い方はご購入を控えてください。

回収費…冷蔵庫は約5000円 洗濯機は約2000円です。

大型冷蔵庫、ドラム式洗濯機は要相談

ドラム式洗濯機の運搬には力のある方お手伝いをお願い致します。

回収有る場合はコメントお願いします。

上乗せした金額に変更致します。





追加写真の要望は大きな品は応えられない場合あります。



保証期間及び保証内容

初期不良は返品返金いたします。

お届けから3日間【機械停止】保証致します。

保証期間内にご連絡下さい。

又、評価後の返品は取引完了ですので受付ません。

動作品の問題のない商品や、見た目、匂いで返品される場合は送料を頂きますので中古品に対して神経質な方や完品お求めの方はご購入ご遠慮下さい。



評価0の方、悪いの評価の方履歴にて判断で取消す場合御座います。



評価0の方質問されても御答えしません



コメントの非常に遅い方はコメント消させて頂きます。

✴️お取置きは一週間以内になります。

メルカリは早い者勝ちです。

当方は近隣の配達を主にやっておりますのでご遠方の方は送料の負担かかりますのでご了承下さい。

迅速な対応お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アクア