『バイカラーラムファーコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 12時 04分に出品され05月02日 12時 04分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リアルファーコート

トイプードルみたいなくるっとした毛皮がかわいい！



袖と裾の部分が濃いグレー





着丈...ミドル



カラー...ブラック



ファー種類...リアルファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バイカラーラムファーコート