『mont-bell スペリオダウンパーカー ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 14時 44分に出品され03月27日 14時 44分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■商品説明



ブランド：montbell / モンベル

品番：1101464

定価：25,800円

カラー ：ブルー / 青色

素材：10デニール・バリスティック エアライト®ナイロン・リップストップ

［はっ水加工・帯電防止加工］

中綿：800フィルパワー・EXダウン

サイズ：タグ表記 M

肩幅：約45cm

身幅：約50cm

着丈：約67cm

袖丈：約62cm



【特長】ダウンプルーフ加工／立体裁断（袖・ひじ）／フーデッドデザイン／デュアルアスクルフード／ジッパーがあごに当たらない仕様／ポケット内のドローコードで、すそのフィット感をワンハンドで調節可能／ポケット4個（ジッパー付き〈腰2〉、ジッパーなし〈内2〉）



高品質ダウンと超軽量シェル素材を組み合わせ、保温性と軽量性を高次元で両立したパーカです。

独自のキルティングパターンや帯電防止加工を施し、快適な着用感を実現しています。

厳冬期の中間着として、春・秋のトレッキングでは防寒着として、季節やフィールドに合わせた使い方が可能です。

袖のひじ部分に立体裁断を施し、運動性を高めたパーカです。

アウターとして着用しやすくなっています。







■状態



多少の汚れやシワ、細かい傷み、ワタ抜けなどございます。

※気になる方はご購入をご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ mont-bell

スペリオダウンパーカー

ダウンジャケット