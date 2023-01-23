『JIEBEIER 自転車 折りたたみ自転車 20インチ JZXC-01【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 56分に出品され03月27日 00時 56分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品状態：保管の為本体には錆び、キズ汚れがあります。イメージは写真通りです。

画像にある物が全てです、付属品は写真15枚目通りです

外装箱に多少ダメージ、シール剥がし跡、汚れが付いています。

購入証明書なし、

以上ご了承の上の購入をお願いいたします



商品コード 516510

B0D1QSFDBD



JIEBEIER 自転車 折りたたみ自転車 20インチ 軽量 小径車 防滑タイヤ 高炭素鋼フレーム リアキャリア付き



自転車タイプ折りたたみ自転車

対象年齢大人

ブランドJIEBEIER

速度数1

色ブラウン



■本体サイズ(mm)／H950×W530×L1500 ■サドル高さ(mm)／H650～850 ■本体重量（N・W）／約11.4kg

折りたたみデザイン：この20インチ折りたたみ自転車は、瞬時に折りたたむことができ、コンパクトなサイズになります。そのため、持ち運びや収納に非常に便利です。車や公共交通機関での移動時にもスムーズに携帯できるので、場所を選ばず自転車を利用したい方に最適なアイテムです。

運びやすいモデル：20インチ折りたたみ自転車は、持ち運びの利便性を最大限に追求しています。驚くほど軽量なわずか11.4kgの設計により、移動時間を最小限に抑えることができます。玄関までの段差を楽々と乗り越えることができ、車にもスムーズに積み込むことができます。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>自転車本体 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

自転車本体 タグ JIEBEIER

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折りたたみ自転車

20インチ

JZXC-01