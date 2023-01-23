『JIEBEIER 自転車 折りたたみ自転車 20インチ JZXC-01【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 56分に出品され03月27日 00時 56分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|車・バイク・自転車>>>自転車>>>自転車本体
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|やや傷や汚れあり
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¥ 7675
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¥ 14080
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¥ 52900
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¥ 10140
落札価格7176円
217 入札履歴
終了
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