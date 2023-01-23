『Converse × SKY HIGH FARM CT70 US9.5【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 10時 28分に出品され03月23日 10時 28分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|27.5cm
ドクターマーチン×フューチュラ/ブーツ
¥ 9750
LEVER SCALE UK7 TKAYUKI HASHIMOTO
¥ 28980
Atlantic STARS メンズ スニーカー
¥ 9461
新品 NIKE AIR JORDAN 1 MID 黒 茶 紫
¥ 8564
Nike Killshot 2 Black/Phantom 26cm
¥ 9750
ギャランドウ専用Balenciaga バレンシアガ ディフェンダー バウンサー
¥ 34170
CONVERSE CS LOAFER SK TOYA HORIUCHI
¥ 7644
Danner ワークブーツ 黒
¥ 8580
オールデン ブーツ 4562h コードバン 美品
¥ 35200
adidas Superstar 82
¥ 12350
【BUCCAUS】黒革ドレスシューズ キャップトゥ 外羽根ストレートチップ 25
¥ 8580
ニューバランス Made in U.S.A U998BG 27.5cm
¥ 13500
ビルケンシュトック ダボス davos birkenstock サンダル
¥ 8970
zara×studio nicholson
¥ 11700
PEACEMINUSONE × Nike Air Force 1 Low 07
¥ 22944
28.5 CONVERSE Chuck Taylor 70 Ox ct70
¥ 10764
ナイキ NIKE SB x Travis Scott CT5053-001
¥ 73950
Air Jordan 1 Bleached Coral
¥ 16468
落札価格7800円
778 入札履歴
終了
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