『Converse × SKY HIGH FARM CT70 US9.5【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 10時 28分に出品され03月23日 10時 28分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Chuck Taylor 70 USA

Color： ブラック

購入先：SSENSE

つま先あたりに複数すり傷がございますが、3回程度しか履いていないのでそれ以外は状態良いです。

CT70はアッパーの生地もしっかりしておりソールのクッショニングも良いのでとても履き心地が良いです。

#コンバース #converseUSA #オールスター #ALL

STAR 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 27.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Converse

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SKY

HIGH

FARM

CT70

US9.5