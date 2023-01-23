『【新品未使用】 サウンドコアbyアンカー ヘッドフォン SPACE Q45【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 07時 59分に出品され03月14日 07時 59分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 いただいたお品ですが、ヘッドフォンは他にもっているので出品します。

撮影のために箱は開封しましたが、新品未使用で動作確認はしておりませんのでご了承ください。

（説明書も未開封＊画像4枚目）



【高音質】

Soundcore Space Q45は、高品質なサウンドを提供し、音楽や映画をより楽しむことができます。



【長時間使用可能】

最大50時間の連続再生が可能で、長時間の使用でも安心です。



【快適な装着感】

軽量設計（約250g）で、長時間の使用でも疲れにくいです。



- ブランド: Soundcore

- モデル: Space Q45

- ノイズキャンセリング: あり

- Bluetoothバージョン: 5.0

- 連続再生時間: 最大50時間

- 充電時間: 約1.5時間

- 重量: 約250g

- 付属品: オーディオケーブル、充電ケーブル、キャリングケース

- 色: ブラック 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アンカー