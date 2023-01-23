『ベースメントオンライン 袖ファーノーカラーコート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 10時 12分に出品され04月13日 10時 12分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度だけ着用しました

フリーサイズ



着丈···約72cm



カラー···ブラック



素材···表地 ウール50% ポリエステル50%



ファー種類···エコファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ベースメントオンライン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ベースメントオンライン 袖ファーノーカラーコート