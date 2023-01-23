『バズリクソンズ Pコート 13スターボタン 1910モデル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから02月13日 16時 38分に出品され02月13日 16時 38分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■肩幅48

■身幅52

■着丈77

■袖丈62







■サイズ表記

40



■素材(material)

ウール



■色(main color)

ネイビー





1910年の13スターボタンモデルのPコートです。

NAVAL CLOTHINGの海軍仕様です。



検品は出品時行っておりますが、個人保管の古着であるため、細かな見落としはご了承ください。





▫︎管理番号011-025-024-009-01





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最後までご覧頂きありがとうございました。

他にもたくさんアイテムを出品していますので是非ご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: バズリクソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バズリクソンズ Pコート 13スターボタン 1910モデル