『1950s〜1960s ユーロ ヴィンテージ ガウンコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 18分に出品され03月27日 00時 18分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 とても軽く暖かい、表だけ起毛してあるウールのガウンです。

大きなくるみボタンが、よくレディースのコートなどに使われるデザインだったのでウッカリこちらもレディースかと思っていたらしっかり左前でメンズ仕様でした！

形も直線的でメンズらしさのある一枚ですが、どことなく可愛げもあるので女性の方にもお勧めです。



サイズ(cm 平置き)

肩幅: 48

身幅: 54×2

袖丈: 51

着丈: 75

裏地がない為、生地の摩擦で着用感が少し表示より小さく感じる場合があります、ご了承ください。



状態

特に目立つダメージはございません。



※当店で扱っている商品は全てがセカンドハンドです、返品・交換は致しかねますのでよくご検討頂いた上でのご購入を強くお勧め致します。お手元に届いた際、ガッカリされないよう努めて参りますが、モニター環境や、人の手での検品となります為認識の誤差が生じてしまうかもしれません、気になる方はご購入前にお気軽にお問い合わせくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 1950s〜1960s

ユーロ

ヴィンテージ

ガウンコート