『膨れ織・訪問着、藍鼠ベース地、四季の花・蜀江紋・正倉院等の古典柄、正絹 Ｊ68【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 11時 19分に出品され03月31日 11時 19分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
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正絹絽（大） 夏用着物
¥ 12400
4k2529 袋帯 絹 西陣織 銀色 紫 ベージュ 赤 柄物 和装 着物
¥ 8424
結婚式 品良い⭐︎訪問着 七五三 入卒業式 長身様 灰青友禅染 肩身丈165
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人間国宝久保田一竹辻ヶ花訪問着仮仕立て
¥ 109200
アンティーク帯 名古屋帯 龍 鶴 宝尽くし 藍色 金糸 AO-3057
¥ 11239
西陣の名門【岡文織物】 エレガントに艶めく【有職文様】 新品の袋帯です
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正絹 上質な訪問着 袷 や裄69
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白大島紬！正絹着物 丈160cm
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上田紬 高澤織物 紺色 桃色 着物反物 リメイク
¥ 7800
≪美品≫正絹 振袖10点フルセット【441】【160cm~170㎝の方用】
¥ 50490
名古屋帯 丸に花鳥模様 暈し 金糸 檜皮色 O-3572
¥ 10764
正絹 久米島紬(未使用品)
¥ 30345
正絹 白生地 反物
¥ 10530
振袖フルセット6点サイズＭ〜L送料込み21800円豪華手描き友禅金駒刺繍振袖
¥ 10270
振袖フルセット 絹 クリーム 古典 山本寛斎 新品オーダー品 1022⑥
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N-853◇美品 正絹 菊地紋 洒落三ツ紋 着物 成人式 推し色 無地 振袖
¥ 10550
帯揚げ 帯締め 重衿 半衿 ワンランクUPコーディモノトーン 新品 1017⑧
¥ 10530
落札価格5499999円
422 入札履歴
終了
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