『膨れ織・訪問着、藍鼠ベース地、四季の花・蜀江紋・正倉院等の古典柄、正絹 Ｊ68【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 11時 19分に出品され03月31日 11時 19分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 緑みの灰青 (藍鼠)色 膨れ織地に四季の花・蜀江紋模様・正倉院柄等 流行のない古典柄、共八掛。



礼装やレストランのお食事会等ホーマルな場でも、お召くださいませ。お色はNo.5.7番が近いと思います。



サイズ

身丈…166.5 肩から採寸です。

対象身長161~171

裄丈…66.3 (縫込み＋3.8)

袖丈…50.3 (縫込み＋3)

後幅…30.3

前幅…24

サイズに関しては一品一品手作業での採寸ですので。若干の誤差お許しくださいませ。



着用回数える程でシミ・傷・くすみ・等は見当たりません、綺麗な状態です。御着物だけのご案内です。



見解の相違も有るかと存じまず、リサイクル品にご理解有る方のみにお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 膨れ織・訪問着、藍鼠ベース地、四季の花・蜀江紋・正倉院等の古典柄、正絹 Ｊ68