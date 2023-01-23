『新品未使用 ワイド寝袋 枕付き フルスペック 封筒型寝袋 -15℃ ネイビー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 16時 14分に出品され04月23日 16時 14分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの寝袋は通常のものより横幅がワイド！そして素材がハイクオリティとなっており、おすすめ商品です！

詳細は商品画像をご覧ください(^^)





・大人でも寝返りができる余裕の広さ

・専用枕がついている

・外側の素材は強く熱を逃がさない210T

・中綿は暖かくふわふわな中空ファイバー

・汗を素早く吸収し快適な眠りを誘う

・夏は涼しく冬は暖かいオールシーズン対応

・家庭用洗濯機で丸洗い可能



【価格表】

2個:11,500円(@5,750円)

3個:16,800円(＠5,600円)

4個:22,000円(@5,500円)



⚠お安く出品中ですので

お値引き、オファーはご遠慮ください！！



カラー：ネイビー

個数：2個

重量 ：2.2g

全長 ：225cm

ファスナーを閉じた時の横幅：90cm

収納サイズ：43m×24cm







☆大人から子供まで対応した寝袋です。



☆通気性に優れた肌面素材のため、夏でも使用できる涼しい肌触りです。キャンプや車中泊や防災用品として最適です。



☆アウトドアはもちろん、車中泊や仕事場での仮眠、自宅での敷き布団、掛け布団代わりにもなり災害時にも役立ちます。ファスナーが足元から開くので暑くなってきた時に温度調節が可能です。



☆男性から女性までしっかり対応しています。簡単に収納でき、圧縮ベルトでコンパクトに持ち運びができ便利です。洗濯機で丸洗いできる寝袋ですので衛生的に使用できます。



☆足元は広々使える封筒型スタイル。マミー型と違ってゆったりと寝られます。





※お安く出品させて頂く為、簡易包装にて発送させて頂きます。ご了承下さいませ。





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