『MONCLER モンクレール ウエストバッグ ボディバッグ ジーニアス メンズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 14時 33分に出品され04月17日 14時 33分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



モンクレールのボディバックです。

サイズ:横15縦25cmマチはありません。(平置き素人採寸です)

頂き物ですが使用しませんので使っていただける方に。

自宅保管です。(非喫煙/ペットなし)

状態は使用感はかなり少なめで綺麗かと思いますが画像でご確認ください。

1度、人の手に渡った物ですので

完璧をお求めの方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: モンクレール

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