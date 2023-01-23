『FURLA 2WAY DANAE S BUCKET BAG【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 03時 23分に出品され03月16日 03時 23分に終了予定です。即決価格は13,995円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年9月にアウトレットにて購入。

同じようなサイズのバックを買った為、出品。

使用10回程度。

2枚目が全てになります。11枚目のカードはお送りしません。

保存袋に汚れが少しあります。(参考10枚目)

目立つ傷などはありません。

ショルダーは未使用てす。



カラー 黒

サイズ縦 約23× 横約22× 幅約18cm

ショルダーストラップ 約83 〜 139cm





肩掛け可能

2way

ショルダー取り外し可能



商品説明

エレガントで洗練されたデザイン

FURLA DANAE バケットバッグは、エレガントで洗練されたデザインが特徴のバッグです。高品質なレザー素材を使用し、耐久性と上品さを兼ね備えています。バケット型のシルエットは、モダンでスタイリッシュな印象を与えます。内部には十分な収納スペースがあり、必要なアイテムを整理して持ち運ぶことができます。ショルダーストラップは調節可能で、自分に合った長さに調整することができます。FURLA DANAE バケットバッグは、上品さと実用性を兼ね備えた優れたアイテムです。





【注意事項】

＊素人保管、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。







FURLA

フルラ

DANAE

ダナエ

スモール

ハンドバッグ

バケットバッグ

黒

ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FURLA

2WAY

DANAE

S

BUCKET

BAG