『【良品】PORTER ポーター タンカー ウエストバッグ ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 30分に出品され03月30日 13時 30分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【良品】PORTER ポーター タンカー ウエストバッグ ブラック





人気のタンカーのウエストバッグです(^^)

意外と容量あるので便利でした♪





●アイテム

PORTER TANKER WAISTBAG

ポーター タンカー

ウエストバッグ ウエストポーチ

ボディバッグ ショルダーバッグ ナイロン

吉田カバン 日本製 MADEINJAPAN

メンズ レディース 男女共用





●サイズ:

W:280mm/H:170mm/D:150mm





●状態

目立った大きな傷や汚れはありませんが、多少の使用感のある中古品とご理解の上、ご購入お願い致します。

状態は画像よりご確認下さい。



折り畳んでの発送となりますので予めご了承ください。







2499020001811ss







【高品質な素材】

ナイロン製で耐久性があり、軽量で持ち運びやすい。



【実用的なデザイン】

2つのポケットがあり、収納力が高く、必要なアイテムを整理しやすい。



【スタイリッシュな外観】

シンプルで洗練されたデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルにマッチ。



- ブランド: PORTER

- 素材: ナイロン

- 色: 黒

- ポケット数: 2

- ジッパー: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【良品】PORTER

ポーター

タンカー

ウエストバッグ

ブラック