『Ｄ EＬＬ.S2721ＤGＦ WQ HＤ@165 Hzモニター【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 13時 23分に出品され04月17日 13時 23分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 nano i P Sパネル採用。状態は良好で、ドット抜け・傷等なし。



ＤisplayHＤR400

ＤC I- P3 98%

10bit 10億7000万色カバー





付属品はありますが箱はございません。

別ダンボールに丁寧に梱包して発送いたします。



ノークレームノーリターンでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし