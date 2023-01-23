『未使用級 オロビアンコ L ダウンジャケット 迷彩【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 22時 30分に出品され03月30日 22時 30分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材(詰め物)···ダウン



オロビアンコ



迷彩柄 カモフラ



ダウンジャケット



ダウン90

フェザー10



サイズL サイズタイト目



着丈68

身幅59

袖丈62

肩幅47

平置き採寸



#リリー3232



定価で38000円程度でした。



昨年3回程度着用しました。



付属品なし。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: オロビアンコ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用級 オロビアンコ L

ダウンジャケット 迷彩