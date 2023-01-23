『AVIREX アヴィレックス スカジャン スカル リバーシブル 訳アリ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 11時 00分に出品され04月15日 11時 00分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AVIREX アヴィレックス スカジャン スカル 船 鷹 富士山 リバーシブル ネイビー ベージュ レッド 骸骨 BAHAMA 刺繍 和柄 スーベニアジャケット メンズ

M8-C240214



サイズ

身幅 52cm

袖丈(脇下～袖口) 56cm

着丈 61cm





ベージュ側に汚れが多くあります。

一度クリーニングに出す事を勧めます。



11枚目のように紺側のジップが取れていますが、開閉に問題はありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: アヴィレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AVIREX

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