『ノースフェイス パープルレーベル ダウン ダウンジャケット マウンテンショート【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 17時 31分に出品され04月12日 17時 31分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE PURPLE LABEL

ザノースフェイス パープルレーベル

65/35 Mountain Short Down Parka

マウンテンショートダウンパーカー





色：BLACK

size：S

着丈 約66身幅 約56肩幅 約45

定価：66,000円



ジャーナルスタンダードにて購入

状態:着用回数5回程度です

色褪せもなく綺麗な状態です



レディースだとMくらいです。



ご理解のある方のみお取引お願いいたします。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス パープルレーベル ダウン ダウンジャケット マウンテンショート