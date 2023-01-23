『ennoy フリース セットアップ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 07時 59分に出品され04月09日 07時 59分に終了予定です。即決価格は30,600円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 The Ennoy Professional

エンノイ



商品名

シティーフリース2024



カラー ブラック×ブラック

サイズ 上M

下M

素材 ポリエステル75%

レーヨン25%



上下セットでの販売です。

2023年当選品になります。

ほとんど着る機会がなく、短時間で1度着用しました。

付属の袋あります。

ペット、喫煙、香水の使用なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ennoy



フリース セットアップ