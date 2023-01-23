『【未使用品】 ジェリーフィッシュチェア ドットブラック WKC105【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 10時 05分に出品され03月05日 10時 05分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)



【未使用品】

SPICE OF LIFE(スパイス)

転がらない

バランスボール

ジェリーフィッシュ チェア

ドットブラック

バランスボール

エクササイズDVD エアポンプ 組立式 耐荷重360kg

寝かしつけ オフィスチェア

約47x47x51cm

WKC105BK

色:ドットブラック_スタイル:本

バランスボール内蔵!

デザインチェア×エクササイズになります( ੭˙꒳ ˙)੭



中身確認の為に開封はしましたが未使用品です(´ω`)



DVDは蓋の裏に貼ってあります(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)



バランスボールが固定された仕組みなので椅子に座る感覚で骨盤エクササイズができます(*ˊ˘ˋ*)



弾む揺れで赤ちゃんの寝かしつけにもおすすめです(*´ω`*)



ご検討よろしくお願い致します( ᵕᴗᵕ )



（以下ネット参照）

自然と姿勢よく座れるので在宅ワークや勉強用チェアとしても。

エクササイズ用DVD・空気入れポンプ・メジャー付き、耐荷重最大360kg、カバー手洗い可

毎日座るだけ! 理想のスタイルに近づこう

・スウェーデンのデザイナー/Rutger Anderssonが手がけた、デザインチェアとエクササイズを融合したチェア。

・クラゲのような形の正体はバランスボール! 座るだけでエクササイズができます。

・テレビを見ながら、仕事をしながら、お友達とお茶しながら、読書しながら、普段の椅子として使えば自然にバランスをとるため良い姿勢を意識できます。・気分転換できる楽しい座り心地で毎日座りたくなるジェリーフィッシュチェア。

・おしゃれなデザインなのでインテリアとしても楽しめます。

・薄いベージュ地に黒のドットが楽しい、お部屋のアクセントにもオススメです。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>椅子・チェア>>>椅子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スパイスオブライフ