『Stussy RAGLAN THERMAL LS CREW【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 02時 46分に出品され04月22日 02時 46分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リラックスフィット アシッドウオッシュ ワッフルニット サーマルTシャツ

数回試着しております。



身幅 21cm

着丈 27,25cm

袖丈 31cm



- フロントとバックにStüssyベーシックロゴプリント

- リブ編みの襟と袖口

- ラグランスリーブ

- リラックスフィット

- ユニセックス

- 100% コットン

- インポート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Stussy

RAGLAN

THERMAL

LS

CREW