『Theory セオリー ベロアコート ノーカラー 比翼ボタン Aライン サイズ4【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 48分に出品され03月15日 18時 48分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご閲覧ありがとうございます(^^)

お値引きも可能なのでお気軽にコメント下さい(*˘︶˘*).。.:*♡



☘アイテム



セオリー ロングコート ベルベット ベロア ノーカラー カラーレス 比翼 高級感



☘サイズ 4（Ｌ相当）



肩幅 38cm

身幅 42cm

袖丈 90cm

着丈 60cm



平置き実寸のサイズになります^_^



☘状態



目立った傷や汚れなくまだまだ着用頂けます(*^^*)



☘カラー



ブラック 黒色



☘素材



綿

レーヨン

ポリウレタン



☘配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします(._.) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Theory セオリー ベロアコート ノーカラー 比翼ボタン Aライン

サイズ4