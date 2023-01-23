『HEUGN 23ss Winston Suede レザージャケット 1 ブラウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 11時 00分に出品され03月30日 11時 00分に終了予定です。即決価格は58,650円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価 ￥275,000-

ユーゲン ウィンストン スエード シープ レザージャケット サイズ1 ブラウン riri ダブルジップ 羊革



【型番】COAT044



【カラー】BROWN



【サイズ】表記サイズ1

実寸（約）着丈：62.5cm 身幅：59.5cm 肩幅：48cm 袖丈：59.5cm



【付属品】保存袋・ハンガー・タグ



【商品状態】

襟元や袖口に変色(レザーの潰れ・スレ)、正面にシミが数箇所ございます。

スエードの毛羽の向きによってシミがはっきりと見えます。



※本商品はリユース品の為、写真にてご確認の上ご検討・ご購入をお願いします。

また、目立つキズや汚れ、におい等につきましては極力記載させて頂いておりますが、写真に写らない細かなキズや、古着特有のにおいなどがある場合がございます。



※実寸は素人採寸になります。

多少の誤差はご容赦ください。



※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。



佐川急便での発送となります。



【商品管理番号】3000000521762 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HEUGN

23ss

Winston

Suede

レザージャケット

1

ブラウン