『【美品/稀少デザイン】ブルーブルー テーラードジャケット コットン 聖林公司 3【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 09時 21分に出品され04月20日 09時 21分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #だまほんのメンズアパレル部屋



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■購入元



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・ストア商品の鑑定済商品です。





○アイテム



希少デザイン

BLUE BLUE JAPAN

ブルー ブルー

テーラードジャケット

ARIGATO PURE INDIGO

インディゴ コットン メッシュ カットワーク







○サイズ 3



着丈 73cm

肩幅 44cm

身幅 53cm

袖丈 63cm



●平置き採寸の為、多少の誤差はお許しください。(._.)



●尚、着画はごめんなさい(^o^;)





【素材】



写真参照





○状態



全体的に特に目立った傷や汚れ、破れも無いお品物になりますので、まだまだ沢山ご使用頂けます！



☆あくまでUsed(古着)のお品物になりますので、写真をご確認の上、ご理解の程よろしくお願いします。





○カラー ブラック、ネイビー系





♢素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。





〇配送について



基本的には保証と匿名性が確保された

メルカリ便での発送となります。









管理番号：s/12014202/0055/704 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ブルーブルー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品/稀少デザイン】ブルーブルー

テーラードジャケット

コットン

聖林公司

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